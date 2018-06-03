التسبيح بحمد الله ليلاً.. أمر إلهي

سعيد ياسين (القاهرة)
يبدأ وقت الليل من انصراف النهار بغروب الشمس، وورد هذا الزمن في القرآن الكريم اثنتين وتسعين مرة، وورد زمناً للتسبيح في عدة مواضع، وينتهي بإقبال الصُّبْح، كما ورد عن النبي: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».
قال تعالى: (فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ)، «سورة طه: الآية 130».
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وقوله: (... قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ)، «سورة طه: الآية 130»، أي: تسبيحاً دائماً مُتوالياً، كما أن نعم الله عليك متوالية لا تنتهي، فكل حركة من حركاتك نعمة، النوم نعمة، والاستيقاظ نعمة، الأكل نعمة، والشرب نعمة، البصر والسمع، كل حركة من حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد، وكل نعمة من هذه ينطوي تحتها نِعَم.
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يقول المفسرون: (معرفة معنى الحمد هامَّةٌ جداً في التسبيح الذي هو من تمام الحمد، فالحمد هو الإخْبَار عن محاسن المحمود على وجه الحُبِّ له، ومحاسنُه تعالى إمَّا قائمة بذاته وإمَّا ظاهرة في مخلوقاته، وهذا الحمد يملأ جميعَ المَخْلوقَات، ما وُجد منها ويوجد، فكل ذرةَ في الكون شاهدة بحمده، وهو حمد يتضَمّن الثناء على الله بكماله القائم بذاته، والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته.
وعَلِمْنَا أن التَّسْبيحَ تَعْظيمٌ وتَنْزِيه، فإذا اقترن به ذكرٌ لصفات الكمال والجمال أو ذكر الأفْعَال المُقَدَّسَة الدالة على الكمال، أو ذكرٌ لهما معاً، فإنَّ ذلك الاقتران يفيد ثلاثة أمُوَرْ، الأوَّل: تأكيد معنى التعظيم المتضمَّن في التَّسْبيح مع ذكر بَيَانِه وتَفْصِيله. فَيذِلُّ المُسْلِم غاية الذل لما ذُكِرَ من العظمة. والأمر الثاني: ذكر المَحَاسن والمحامد التي يستحق بها سبحانه أن يُحَبَّ بغاية الحُبّ، فبذلك يجتمع غاية الحب بغاية الذل، وهما أصْلاَ العبادة. ولذلك إنما يأتي التَّسْبيح في القرآن والسُّنَّة في معظم المواضع مَقْرُونا بصفات الكمال إجمالا أو تفصيلاً أو ما يدل عليها من الأفعال المقدسة.