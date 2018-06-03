فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

من يصلي ويصوم في رمضان فقط
* ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة الصيام؟
- الذي يتبين من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفراً إلا إذا كان تركاً مطلقاً، وأما من يصلي ويخلي، فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فإنه لا يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها - أي الصلاة - فقد كفر»، ولقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»، ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان، فهنالك شك من إيمانه لأنه لو كان مؤمناً حقاً، لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان، فهناك شك في إيمانه، لكن لا يحكم بكفره وأمره إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
|
*ما حكم من صام في بلد مسلم. ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟
|