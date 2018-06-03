النبات.. يشعر ويتألّم ويمرض ويتأثر بالموسيقى

القاهرة (الاتحاد)
النبات غذاء ودواء وكساء، منه يُستخرج المطاط والفلّين والصمغ والألياف والأخشاب، والعطور والأصباغ الملونة، والأدوية والزيوت النباتية وغيرها، فيه أسرار وغرائب وعجائب، فقد كشف العلم الحديث ذكاء النبات، وأنه يكشف المجرم، ويتأثر بالموسيقى، وارتبطت حياة الإنسان منذ أن خلقه الله بالنباتات، لذا فإن التعرف على ما يحيط به منها أمر ضروري. أثبت العلماء أن النبات يشعر ويتألم، بل ويخاطب النباتات من حوله، فقد شعر الباحثون في مركز مراقبة الأجواء الأميركي بالدهشة عندما اكتشفوا أن النباتات «المريضة» تنتج مادة كيميائية شبيهة بالأسبرين، يمكن العثور عليها في الجو المحيط بالنبتة، ويمكن لهذه المادة أن تكون جزءاً من نظام مناعة تساعد على حماية النباتات، ولقد زود الله أوراق النباتات بأجهزة حساسة يستطيع أن يشعر بما يدور حوله، وهناك بعض الأبحاث عن تأثير الصوت على النبات تؤكد هذه الحقيقة، والنباتات تستجيب للضوء، والجاذبية، واللمس، وأظهرت دراسة حديثة أن عالم النبات تحت الأرض أشبه بشبكة اجتماعية تسودها التحالفات القوية ومحاباة الأقارب، ويقول العلماء إن فك شيفرة الرسائل المتبادلة بين تلك الكائنات قد يفضي إلى تغيرات جذرية في أساليب التعامل مع المزارع والغابات.
ويعرف العلماء منذ زمن أن النباتات تستجيب لبعضها، وحديثاً بدؤوا يدركون مدى دقة وتطور تفاعلها أو تواصلها فيما بينها، فالنباتات تتنصت باستمرار على الثرثرة الكيميائية لبعضها أحياناً بشكل ينم عن تعاطف، وأحياناً أخرى بشكل أناني، وبعض النباتات يتعرف على الأقارب من الفصائل الأخرى ويحابيهم على الغرباء. حتى بعض النباتات فيها الشراسة و«سفك الدماء»، وهذا في النباتات الآكلة للحيوانات والحشرات، شكلها لافت للنظر، ولديها قدرة على افتراسها وتحليلها للحصول على مواد غذائية من أجسامها.
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