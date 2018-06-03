إفطار الفريج.. على مائدة التآلف الاجتماعي

أشرف جمعة (أبوظبي)
تعايش المجتمع الإماراتي على المحبة والتمازج بين أبنائه في أرقى صور التآلف الإنساني، وهو ما يبرز في اللحظات التي يجتمع فيها أهل الفريج على مائدة واحدة تشترك فيها بعض البيوت المتجاورة فيأكل كل واحد من هؤلاء من أطباق مختلفة، وهو ما يخلق حالة من التنافس المحمود، التي تجعل كل عائلة تحضر أفضل ما لديها من أطباق، تبسطها على هذه المائدة، التي تجمع الصغار في محبة فياضة وتجمع الصغار الذين يراقبون هذه المهرجان اليومي في شهر رمضان الكريم بعين متأملة فتغرس في داخلهم تلك الفيوض الروحانية والطقوس المتوارثة والعادات، التي تبرز معاني الوفاء والتقارب بين أبناء الإمارات، ولقد كان إفطار الفريج مظهراً أصيلاً في البيئة الإماراتية القديمة، عبر عن ألوان صادقة من التكافل ونماذج راقية من التجمع الإنساني على مائدة واحدة أمام البيوت أو في المجلس، وعلى الرغم من طغيان قيم عصرية جديدة، فإن إفطار الفريج موجود في الكثير من إمارات الدولة يتبادل الأهل والجيران، ويعمرون موائدهم بتلك الألفة السابقة، التي تبث في النفس معاني الوفاء والكرم والاحترام، وتعظيم قيم وعادات رمضانية على مدى الدهر.
دلالات تاريخية
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ابتسامة استقبال
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