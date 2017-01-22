كابريرا.. شغف بالجولف من عمر السادسة

أبوظبي (الاتحاد)

الإسباني رافا كابريرا بيلو (32 سنة) تربطه علاقة خاصة بالجولف طابعها الشغف والحب الشديد للعبه، التي بدأ ممارستها وعمره لم يتجاوز الـ6 سنوات، لتكبر هذه العلاقة عاماً بعد عام، حيث فرض نفسه زعيماً لكل البطولات الوطنية في بلاده من عمر 7 سنوات وحتى 18 سنة، مترجماً ذلك العلاقة الخاصة له وعائلته بتلك الرياضة التي تمارسها أيضاً شقيقته إيما، ليس على سبيل الهواية، بل كلاعبة محترفة أيضاً في الجولة الأوروبية للسيدات.

وتحول كابريرا من بطولات الهواة إلى المحترفين في 2005، ليفتح صفحة جديدة في هذا المشوار ليستهل سنته الـ12 كلاعب محترف في بطولة أبوظبي الحالية، ويفرض نفسه كمنافس قوي في المرحلة الأولى منها بـ11 ضربة تحت المعدل جعلته وصيفاً ومنافساً قوياً في المرحلة الثانية التي انطلقت أمس وتختتم اليوم.

حقق كابريرا أول ألقابه كلاعب محترف عندما توج ببطولة أستراليا المفتوحة في 2009، وبعد ثلاث سنوات عاد من جديد لمعانقة الألقاب وفاز ببطولة أوميجا الصحراوية، والتي جاءت بعد موسمين أعجفين لم يحقق فيهما أي فوز سوى نيله المركز الثاني في بطولة البرتغال التي تندرج تحت بطولات الأساتذة.

ويحتل نجم الجولف الإسباني حالياً المركز الـ64 عالمياً، لكنه يظل مرشحاً بقوة للوجود على منصات التتويج هذا الموسم والتقدم خطوات كبيرة في التصنيف العالمي، خاصة أن اللاعب المولود في لاس بالماس، أنهى موسمه الماضي بتمثيل منتخب بلاده في أولمبياد ريو الصيف الماضي، ويستهل الموسم الجديد بمعنويات عالية.