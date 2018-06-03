ساري.. «المصير الغامض» !

علي الزعابي (أبوظبي)

يعيش المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري حالة من الغموض بشأن مستقبله غير الواضح بعد تخلي رئيس نادي نابولي عنه، والتعاقد مع كارلو أنشيلوتي خليفة له، المدرب الذي حل وصيفاً ليوفنتوس الإيطالي ببطولة الدوري في آخر موسمين كان قريباً من التتويج بلقب «الكالشيو» هذا الموسم، لولا النتائج المتراجعة في الجولات الأخيرة، والتي منحت يوفنتوس الفرصة لإحكام قبضته على الصدارة.

تحول ساري من مدرب متحكم في جميع الأمور الفنية بنادي نابولي بين ليلة وضحاها إلى شخص عادي، ولكن المصير لايزال معلقاً مع نادي الجنوب، حيث لم تتم إقالته بشكل رسمي، ولكن المؤكد أن الفريق سيكون تحت قيادة أنشيلوتي.

ساري لم يمانع الانفصال، غير أن العقد الذي يربطه بالنادي يتضمن بنداً بشرط جزائي يقدر بثمانية ملايين يورو، وهو ما شكل عائقاً أمام تشيلسي الإنجليزي، الذي يحاول التعاقد مع المدرب خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي.

الشرط الجزائي انتهت فترة فاعليته مع بداية يونيو الحالي، عير أن المدرب مايزال مرتبطاً بعقد مع ناديه لعام آخر، مما يشير إلى أن النادي الانجليزي سيغض البصر عن المدرب في حال عدم إنهاء أموره المشتركة مع فريق الجنوب، لأن «البلوز» لا يريد دخول مفاوضات مع نابولي بما يخص المدرب، ومن المتوقع أن ينهي ساري عقده بالتراضي مع الرئيس دي لورينتس، غير أن تواجده في ستامفورد بريدج بات أمراً صعباً في ظل دخول أكثر من منافس لتولي مهمة التدريب، مثل زين الدين زيدان ولويس إنريكي.

وانتقد ساري الطريقة التي تعامل بها رئيس نابولي معه في الأسابيع الماضية، مبدياً استغرابه من الأمر برغم الجهود الكبيرة التي قدمها مع الفريق في آخر موسمين في ظل عدم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد بسوق الانتقالات في الصيف الماضي، إلا أن ساري نجح في تحقيق 91 نقطة بجدول الترتيب، وهو ما لم يحققه أي مدرب في تاريخ النادي رغم عدم تتويجه.