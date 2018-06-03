السويد.. رغبات جديدة بعد غياب 8 سنوات

يخوض المنتخب السويدي نهائيات كأس العالم في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية، رغبة منه في اجتياز هذه المجموعة والوصول إلى الدور الثاني.

ويسعى المنتخب العائد إلى المونديال بعد غياب 8 سنوات، في هذه البطولة لاستعادة أمجاد الماضي الجميل لكرة القدم السويدية، والتي حققت أبرز إنجازاتها في المونديال بخمسينات القرن الماضي، عندما حلت ثانياً في نسخة 58، وثالثاً في عامي 50، و94، ورغم تأهل السويد من المحلق المؤهل إلى المونديال، إلا أن تواجده كان على حساب منتخب عملاق في كرة القدم العالمية وهو المنتخب الإيطالي، ولهذا فإن الجماهير السويدية تعول على منتخبها الكثير في سبيل الظهور بقوة في روسيا، مستعيناً بصلابة الشباب وحماسهم رغم غياب المهاجم الأبرز زلاتان إبراهيموفيتش عن صفوف المنتخب بسبب عدم استدعاءه من قبل المدرب، ويتواجد في المقابل نجم العين المهاجم ماركوس بيرج، الذي يقود الهجوم في النهائيات.

تأهل المنتخب السويدي لنهائيات كأس العالم 11 مرة، وكانت أبرز نتائجه حصوله على المركز الثاني في مونديال 1958، والمركز الثالث في بطولتي 1950 و1994، وحقق المركز الرابع مره واحدة في مونديال 1938.

وخاض المنتخب السويدي 46 مباراة في مشاركاته بكأس العالم، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 13 مباراة، وتعرض للخسارة في 17 مباراة، سجل 74 هدفاً واستقبلت شباكه 69 هدفاً.

خاض المنتخب السويدي تصفيات أوروبا للتأهل إلى روسيا من خلال المجموعة الأولى، التي ضمت فرنسا متصدر المجموعة وهولندا وبلغاريا ولوكسمبرج، بالإضافة لإلى روسيا البيضاء.

ويعتبر المنتخب السويدي هو الذي حرم المنتخبين الهولندي والإيطالي من التواجد في نهائيات كأس العالم، حيث تأهل المنتخب إلى الملحق المؤهل بعد حلوله ثانياً خلف فرنسا، محققاً 19 نقطة من 10 مباريات، وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وتعرض للخسارة في 3 مباريات.

سجل المنتخب السويدي 18 هدفاً في مشوار التصفيات، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ليضرب موعداً مع الطليان في الملحق المؤهل، وفي مواجهة الذهاب نجح المنتخب الأصفر في تحقيق الفوز بهدف دون رد، وفي مباراة الإياب لم يتمكن المنتخب الإيطالي من تعديل النتيجة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.