تكريم أصحاب الهمم في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) ​

احتفى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، مستشار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بلاعبي ولاعبات نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم بمناسبة الإنجازات المشرفة التي حصلوا عليها الموسم الماضي في المسابقات الرياضية المختلفة، كما كرم أعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس نادي رأس الخيمة السابق وقيادات نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم.​

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، إن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم مهد الطريق أمام النتائج الإيجابية والإنجازات المشرفة والحضور الإيجابي في المناسبات الرياضية المختلفة، الأمر الذي جعلهم رقماً صعباً في مسيرة التفوق والمنافسة على الألقاب، مضيفاً أن الجهود الكبيرة من مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم من أهم الأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه المرحلة من التميز والعطاء المشرف، ونفخر كثيراً بهذا النجاح الذي يعبر عن المرحلة المهمة التي تعزز مسيرة الإنجازات لبلوغ الأهداف المطلوبة.​

بدوره امتدح سالم راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم دعم واهتمام القيادة الرشيدة بهذه الفئة لتحقيق تطلعاتهم وإبراز مواهبهم، ومساعدتهم على تأكيد جدارتهم في المجتمع من خلال المنافسة على أفضل النتائج، وقال إن التكريم من الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي يمثل دافعاً قوياً لهم في الموسم الجديد لمتابعة النجاح الذي تحقق الموسم الماضي.​

وعبر محمد عبيد الخود الشحي، المدير التنفيذي للنادي، عن تقديرهم لمبادرة الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، وقال إن هذه الخطوة تعزز الثقة لمزيد من التميز والتألق الذي يعزز المنافسة على أفضل النتائج في الموسم الجديد ومواجهة التحدي بالعزيمة القوية لحصد الألقاب.​