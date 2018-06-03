خورفكان يتعاقد مع المدرب الصربي مبودراج جيسيج

خورفكان (الاتحاد)

توصلت إدارة خورفكان إلى اتفاق مع المدرب الصربي ميودراج جيسيج لتدريب الفريق خلال الموسم القادم لدوري الدرجة الأولى، حيث تم توقيع العقد في مقر النادي، بحضور عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة وعثمان النقبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ونايف المنصوري أمين السر العام ووكيل المدرب محمد إبراهيم. وسبق مراسم توقيع العقد جلسة رسمية مع المدرب لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمهمته الحالية واطلاعه على منشآت ومرافق النادي.

ويملك الصربي (57 عاما) تاريخا رائعا كلاعب سابق في يوغسلافيا السابقة، حيث كان لاعبا في المنتخب الوطني اليوغسلافي منذ 1980 وحتى 1985، كما لعب بأشهر أندية صربيا واحترف في تركيا.

كما يملك سيرة تدريبية مميزة حيث حقق 11 بطولة مختلفة مع فرق متنوعة في أوروبا وآسيا، حيث بدأ مشواره التدريبي مع في صربيا وحقق لقب الدوري، كما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال العرب مع الصفاقسي التونسي موسم 2001، كما وصل إلى نهائي الكأس في تونس في نفس العام، ودرب فريق سسكا صوفيا البلغاري ثلاثة مواسم، وحقق لقب بطل الدوري، كما لعب في دوري الأبطال الأوروبي حيث واجه ليفربول الإنجليزي في مرحلة التصفيات، كما واجه بايرن ليفركوزون الألماني وفاز عليه مرتين قبل التأهل لمرحلة المجموعات، كما فاز بالدوري الليبي وكأس السوبر مع فريق أهلي طرابلس عام 2010، ودرب في المملكة العربية السعودية حيث قاد نجران لأفضل أنجاز في تاريخ النادي بحلوله في المركز الخامس، كما درب الاتفاق السعودي وحصل على لقب بطولة تبوك الودية مع الفريق.

ونجح ميودراج جيسيج في تسجيل رقم قياسي في موسم واحد بالدوري الصربي، حيث حقق فريقه بلجراد لقب الدوري مع تسجيل 111 هدفا، واحد وهو المعدل الأعلى في الدوري الصربي كما حاز على لقب افضل مدرب أجنبي في الدوري البلغاري.