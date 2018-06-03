الملا يتصدر المرحلة الأولى من الاستعراض في جولة أولبيا

أولبيا (الاتحاد)

واصل بطل الإمارات راشد الملا عروضه المذهلة في أوروبا بعد أن تفوق في المرحلة الأولى من الجولة الثانية لبطولة العالم للدراجات المائية بإحراز المركز الأول في منافسات الاستعراض الليلي الذي أقيم في مدينة أولبيا بإيطاليا وسط حضور كبير لمختلف فئات الدراجات المائية.

وأحرز الملا من فريق أبوظبي العلامة الأفضل في المرحلة الأولى والتفوق على المشاركين كافة خاصة أن الاستعراض أقيم في أجواء مغايرة لما اعتاد البطل، حيث إن العرض أقيم في الفترة الليلية وتحت أضواء مدينة أولبيا، وفي نفس المرحلة حل البطل الشاب سلمان العوضي في المركز الثالث بفئة واقف محترفين، فيما حصل راشد الطاير على المركز الرابع في فئة جالس محترفين بعد أن كان في المركز الأول حتى الدقيقة الثامنة عشر من عمر المنافسة، وتراجع بسبب عطل في الدراجة إلى المركز الرابع في هذه الفئة.

ويطمح متسابقو فريق أبوظبي لمواصلة تحقيق النجاحات في المرحلة الثانية والختامية من الجولة، والتي سيعلن من خلالها أسماء الفائزين في كل الفئات.

وأكد راشد الملا نجم فريق أبوظبي عزمه تقديم الجهد الأفضل لديه في المرحلة الثانية من البطولة ومواصلة تقديم نفس الأداء الذي بدأ به البطولة، وقال: سعيد جدا بالتفوق في المرحلة الأولى، ولا يزال هناك مرحلة ثانية ولابد أن حافظ على نفس المستوى كي أبقى في المركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة.

وفاز نجم فريق فيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرر بالمركز الأول في سباق المرحلة الأولى لفئة (واقف محترفين جي بي 1) من جائزة البحر الأبيض المتوسط للدراجات المائية، وقطع المتسابق النمساوي رايتيرر على متن دراجة فيكتوري تيم نصف الطريق نحو التتويج بالمركز الأول وإهداء الفيكتوري تيم أول انتصار في البطولة العالمية.

وقدم قائد دراجة فريق فيكتوري تيم أداء لافتا في المرحلة الأولى مستفيدا من موقعه كأول المنطلقين في السباق بعدما تصدر منافسات أفضل زمن ليتمسك بالقمة في السباق والذي شمل 10 لفات تاركا المركز الثاني لمنافسه القوي هذا الموسم المتسابق الفرنسي رافئيل ماورين والذي وصل بعده بفارق 5.32 ثانية فيما نال المركز الثالث حامل اللقب في العام الماضي البلجيكي كوينتن بوسشي.

ووضع قائد فريق الفيكتوري تيم المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر 25 نقطة جديدة في رصيده بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الفرنسي رافئيل ماورين والذي ينافس كيفين حاليا على صدارة الترتيب العام لفئة واقف محترفين جي بي 1 فيما حصل البلجيكي كوينتن بوسشي والذي كان منافسا على المركز الأول قبل سقوطه من الدراجة وتراجعه للمركز الثالث على 16 نقطة.