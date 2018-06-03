«جفرا للمقاولات» يحلق بكأس السوبر

العين (الاتحاد)

توج حمد بن نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين، فريق جفرا للمقاولات بكأس السوبر لبطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجزيرة بركلات الترجيح 2 - 1، وذلك بحضور مبارك أحمد بن حمودة الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، وسلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، وناصر المعمري مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة العين، وأحمد فارس العزاني عضو المجلس البلدي بمحافظة البريمي.

وبالعودة للمباراة التي جمعت جفرا للمقاولات بطل فئة المؤسسات والجزيرة بطل فئة الجماهير، قدم الفريقان مباراة قوية تليق ببطلي المجموعتين، وقدم فيها اللاعبون مستوى فنياً وتكتيكياً راقياً خلال شوطي المباراة، وتفاعل معها الجمهور الكبير الذي تابعها في الملعب، وكان التفوق في النهاية لمصلحة جفرا للمقاولات بركلات الترجيح بعد نهاية الزمن الرسمي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقام مبارك أحمد بن حمودة الظاهري بتوزيع الجوائز الفردية للاعبين المميزين في البطولة، ونال أحمد جمال من فريق مستشفى توام جائزة أفضل لاعب للمؤسسات، وحصل خالد محمد من فريق الزعيم على جائزة أفضل لاعب في فئة الجماهير، بينما حصل على جائزة الهدافين سلطان بطي من تدوير فئة المؤسسات، وحمد موسى من فريق الزعيم فئة الجماهير، ونال عبد الله بدر الدين من فريق جائزة أفضل حارس من فريق جفرا للمقاولات فئة المؤسسات، ونادر البلوشي حارس الجزيرة من فئة الجماهير، وحصل فريق الجالية المغربية على جائزة الفريق المثالي، وتم تكريم الحكام والشركات الراعية.

وأعرب مبارك أحمد بن حمودة الظاهري عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، وتمثل في الأقبال الجماهيري الغفير من جميع فئات المجتمع في كل المباريات، شاكراً الشركات لرعايتها للبطولة.