العين يكسب بطولة سعيد بن حم وبول فور وصيفاً

العين (الاتحاد)

كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي الفائزين في بطولة سعيد محمد بن حم الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت تحت شعار «زايد في قلوبنا» مساء امس بملعب بن حم في العين، شهد المباراة النهائية الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب نائب رئيس منظمة إمسام في الأمم المتحدة، وسعيد بن سالم بن حم.

وتوج فريق العين بلقب البطولة عقب فوزه على بول فور أول بهدفين نظيفين، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فاز فريق دار العلوم على فريق أكاديمية يونايتيد بنتيجة 2/‏‏‏‏0. وحصل عمار مصطفى لاعب فريق بول فور أول على لقب أفضل لاعب في البطولة، وعبد الله فيصل علي لاعب فريق العين على لقب الهداف، عامر حارس مرمى فريق العين أفضل حارس، كما حصل سعيد بن محمد بن حم على جائزة أجمل هدف.

وهنأ الشيخ ابن حم الفرق الفائزة بالبطولة مشيدا بما تميزت به من روح المنافسة، متمنيا للفرق التي لم يحالفها الحظ التوفيق في البطولات القادمة، مشيدا بدور مثل هذه البطولات في تعميق العلاقات بين المشاركين فيها لما يسودها من أجواء محبة وأخوة والمنافسة الشريفة، موجها الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة والإعداد والمتابعة وعلى مستوى أداء الفرق والتحكيم، لافتا إلى أن البطولة ستشهد في نسخها المقبلة اتساعا في نطاق المشاركة والتنظيم بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. بدورها أثنت الفرق المشاركة في البطولة على التنظيم المميز التي ظهرت به البطولة، مشيدين بفكرة البطولة وأهدافها النبيلة والتي أسهمت في تعميق التواصل والمحبة بين الفرق المشاركة.