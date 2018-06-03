العين يكسب بطولة سعيد بن حم وبول فور وصيفاً

العين (الاتحاد)
كرم الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي الفائزين في بطولة سعيد محمد بن حم الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت تحت شعار «زايد في قلوبنا» مساء امس بملعب بن حم في العين، شهد المباراة النهائية الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب نائب رئيس منظمة إمسام في الأمم المتحدة، وسعيد بن سالم بن حم.
وتوج فريق العين بلقب البطولة عقب فوزه على بول فور أول بهدفين نظيفين، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فاز فريق دار العلوم على فريق أكاديمية يونايتيد بنتيجة 2/0. وحصل عمار مصطفى لاعب فريق بول فور أول على لقب أفضل لاعب في البطولة، وعبد الله فيصل علي لاعب فريق العين على لقب الهداف، عامر حارس مرمى فريق العين أفضل حارس، كما حصل سعيد بن محمد بن حم على جائزة أجمل هدف.
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