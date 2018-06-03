«إس دي آي» يعانق لقب كأس «رمضانية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

توجّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس الأول، فريق إس دي آي «معهد الشارقة للسياقة» بطلاً للنسخة الثالثة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق شرطة الشارقة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في نهائي البطولة التي نظمتها قناة الشارقة الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، بصالة نادي الشارقة الرياضي.

وجرى خلال الحفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على صعيد منافسات الكِبار، والناشئين تحت سن 14 التي تقام لأول مرةّ، والجوائز الفردية على صعيد أفضل لاعب وحارس وهداف البطولة، حيث توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، يرافقه محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، فريق ريتش تارغيت بذهبية، الناشئين وحل ناشئة واسط بالمركز الثاني، بينما كرّم فريق سبورت فور آوول بالمركز الثالث.

وسلّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، درع الوصافة والميدالية الفضية ضمن منافسات الكبار لفريق شرطة الشارقة، كما كرم فريق إنذار بدرع المركز الثالث، وحصل البرازيلي ثياجو تيليس لاعب إس دي آي على جائزة هداف البطولة، وحسن الحنطوبي لاعب إس دي آي على جائزة أفضل حارس، وفاز البرازيلي رودريجو كسافير لاعب شرطة الشارقة بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

حضر حفل التتويج كلّ من الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وطارق علاي النقبي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعيسى هلال الخزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم عبيد الحصان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من الشخصيات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «إمارة الشارقة باتت فضلاً عن كونها حاضنة للفنون والثقافة، واحدة من المدن التي تستثمر بأبنائها والاستفادة من طاقاتهم بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تدعونا دوماً إلى الاهتمام بالمواهب وتخصيص مناسبات تسهم في صقلها وتنميتها خدمة لحاضر ومستقبل الوطن».

وتابع: «استطاعت البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن أن تجمع على ميدان منافساتها خيرة الشباب وألمع النجوم الذين استطاعوا وخلال أيام الحدث أن ينقلوا صورة تليق بمستوى الرياضة في الإمارات وإمارة الشارقة لما يتحلون به من أخلاق عالية وروح تنافسية أوصلت البطولة إلى مستويات مرموقة، ومما لاشك فيه أن الجهود الواضحة التي بذلتها مؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية خلقت بيئة مثالية لجموع الشباب خلال الشهر الفضيل ليعبروا عن مواهبهم ويتنافسوا بعزيمة وإصرار على تحقيق الفوز ما يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها في سبيل إثراء الواقع الرياضي في الإمارة».

ومن جانبه قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «أسدلنا الستار على ختام مشهد كرويّ الذي جمع فيه أكثر من 250 لاعباً محترفاً من الكبار والناشئين، والذي استطاع من خلاله الشباب الموهوبين أن يحدد معالمه، ويرسم له لوحة زاهية استثمرت الشهر الفضيل في التنافس الشريف والروح الرياضية العالية، وهذا ما يجعلنا في قناة الشارقة الرياضية نتباهى بهذه الطاقات التي استطاعت أن تحقق غايتها وتقدم مستويات كروية كبيرة جعلت من البطولة محط اهتمام كبير لهم ولجميع اللاعبين الأجانب الذين حرصوا على المشاركة وتقديم مستويات كبيرة».