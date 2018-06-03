خروج «بن حمودة» مفاجأة نصف النهائي

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريقا أدنوك والشيخ طحنون بن سعيد إلى نهائي خماسيات كرة القدم المفتوحة للرجال، وصعد فريق أدنوك حامل لقب النسخة الماضية للمباراة النهائية وللعام الثاني على التوالي بعد أن اكتسح فريق الدكتور فراس بنتيجة عريضة قوامها 7 أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي أمس الأول بملعب الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة.

ولم يجد فريق أدنوك صعوبة في عبور منافسه، وكان على قدر التوقعات باعتباره المرشح الأول للفوز باللقب في ظل قوة الفريق وامتلاكه عناصر مميزة من اللاعبين.

وفرض فريق أدنوك أفضليته وسيطرته على المباراة منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، وتمكن لاعبوه من الوصول إلى مرمى فريق الدكتور فراس بسهولة ويسر بفضل تجانس وتفاهم لاعبيه، بالإضافة إلى الفوارق الفنية التي مالت لمصلحة حامل اللقب.

وسجل سباعية أدنوك نجم الفريق بلال بقالي الذي سجل ثلاثية «هاتريك»، وسفيان مرار «هدفين»، ويوسف المزروعي، وسفيان نوريط، فيما سجل هدف الدكتور فراس الوحيد عبد الإله البومنان.