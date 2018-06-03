اللجنة المنظمة تشكر دائرة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدمت اللجنة المنظمة العليا لبطولة زايد الرياضية بالشكر والتقدير لدائرة الطاقة على جهودها الكبيرة ودعمها ورعايتها للبطولة في نسختها ال22، وثمنت الجهود التي بذلتها الدائرة وبقية الشركاء حتى يخرج الحدث، في أبهي صورة.

واعتبرت اللجنة المنظمة أن جهود الشركاء الدائمة تعد واحدا من أهم العوامل التي ساهمت في النجاحات المستمرة لبطولة زايد الرياضية الرمضانية، حتى أصبحت بهذا الزخم الكبير والحجم من مشاركة رياضيين من مختلف أنحاء العالم، وفي مختلف الألعاب لتؤكد البطولة أنها أولمبيادا مصغرا يترقبه الرياضيين في كل عام.