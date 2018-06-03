«المهام الخاصة» يحسم لقب شد الحبل

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت منافسات شد الحبل والكرة الطائرة الشاطئية والدراجات الهوائية ضمن بطولات عام زايد الرياضي الشرطي الرمضاني 2018 لشرطة أبوظبي، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز المهام الخاصة بالمركز الأول في رياضات شد الحبل و«شؤون الأمن والمنافذ» بكرة الطائرة الشاطئية، و«الأمن الجنائي» في سباق الدراجات الهوائية للهواة لفئة الرجال والسيدات.
وحل شؤون الأمن والمنافذ ثانياً في شد الحبل، والأمن الجنائي، ثالثاً، وفي كرة الطائرة الشاطئية حصدت الموارد البشرية، المركز الثاني، والمهام الخاصة ثالثاً.
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وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن تنظيم البطولات الرياضية الرمضانية لشرطة أبوظبي، أصبح برنامجا ثابتاً، يتم تنفيذه خلال الشهر الكريم، ويتميز النشاط الرياضي الرمضاني لهذا العام بتزامنه مع الاحتفاء بعام زايد 2018، لافتاً إلى أن البطولات الرمضانية أصبحت تشهد نجاحاً متواصلاً في دعم الرياضات الشرطية والتنافس الشريف بين مختلف القطاعات.
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