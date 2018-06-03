«المهام الخاصة» يحسم لقب شد الحبل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات شد الحبل والكرة الطائرة الشاطئية والدراجات الهوائية ضمن بطولات عام زايد الرياضي الشرطي الرمضاني 2018 لشرطة أبوظبي، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز المهام الخاصة بالمركز الأول في رياضات شد الحبل و«شؤون الأمن والمنافذ» بكرة الطائرة الشاطئية، و«الأمن الجنائي» في سباق الدراجات الهوائية للهواة لفئة الرجال والسيدات.

وحل شؤون الأمن والمنافذ ثانياً في شد الحبل، والأمن الجنائي، ثالثاً، وفي كرة الطائرة الشاطئية حصدت الموارد البشرية، المركز الثاني، والمهام الخاصة ثالثاً.

وفي بطولة الدراجات الهوائية فئة الهواة للرجال والسيدات، التي أقيمت في جزيرة الحديريات، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، فاز قطاع أمن المجتمع بالمركز الثاني في فئة السيدات، والمهام الخاصة في فئة الرجال، فيما ذهب المركز الثالث لشؤون الأمن والمنافذ في فئتي الرجال والسيدات.

وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن تنظيم البطولات الرياضية الرمضانية لشرطة أبوظبي، أصبح برنامجا ثابتاً، يتم تنفيذه خلال الشهر الكريم، ويتميز النشاط الرياضي الرمضاني لهذا العام بتزامنه مع الاحتفاء بعام زايد 2018، لافتاً إلى أن البطولات الرمضانية أصبحت تشهد نجاحاً متواصلاً في دعم الرياضات الشرطية والتنافس الشريف بين مختلف القطاعات.

وأكد العقيد، محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، حرص شرطة أبوظبي، على تحقيق أهدافها الأمنية، والتوعوية، والمجتمعية، من خلال الفعاليات والأنشطة، والبطولات الرياضية، التي تنظمها على مدار السنة، التي تسهم في توطيد العلاقات ورفع اللياقة البدنية، وتعزيز الروح الإيجابية.