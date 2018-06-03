مباراتان في ربع نهائي «فرجان رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تتواصل مساء اليوم مباريات ربع نهائي بطولة الفرجان الرمضانية لسداسيات كرة القدم بنسختها السابعة في الصالة الرياضية المغطاة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وذلك بمباراتي شو ستور والتراس جونن ثم لقاء الشعب للعقارات وكرم البلوشي للنقليات في سباق مثير لبلوغ الدور نصف النهائي للبطولة التي شهدت متابعة كبيرة من الجماهير التي كانت حاضرة بقوة خلال المرحلة الماضية.

ووصف عيد باروت، المدرب الوطني الإثارة التي شهدتها المرحلة الماضية من بطولة الفرجان بأنها تعبر عن الرغبة الكبيرة في تحقيق تطلعات الفرق المشاركة للوصول إلى منصة التتويج رغم أجواء التحدي في المباريات، ما يؤكد قيمة هذه البطولة التي تمضي إلى النسخة السابعة بالتميز والتنظيم الجيد لأنها تحظى بالدعم والاهتمام والمتابعة من خلف سالم إسماعيل بن عنبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وقال إنه تابع المباريات القوية التي عكست المستوى الفني الجيد من لاعبي الفرق المشاركة.