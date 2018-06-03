سرجيسيان بطل كأس الشطرنج الخاطف

دبي (الاتحاد)

توج الأرميني جابرييل سرجيسيان بكأس بطولة الإمارات الرمضانية للشطرنج الخاطف، التي نظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة 136 لاعبا يمثلون 19 دولة، وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، وجاء الكوبي والتر ارنسيبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وحقق السوري طلال حلواني المركز الرابع والخامس الروسي قسطنطين لاندا والسادس الأستاذ الدولي اليمني بشير القديمي وجميعهم اشتركوا برصيد 7 نقاط، وحققت نور خصريان أفضل نتيجة على مستوى السيدات برصيد 5 نقاط.

وشهد الختام وتوج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، الدكتور سرحان المعيني وحسين الشامسي ووهيب جعفر الزرعوني وسعود المرزوقي مدير البطولة، كما حضرها حميد علي العبار نائب رئيس نادي الثقة للمعاقين وحسين خلفان الشامسي الأمين العام وأحمد المدفع رئيس اللجنة التنفيذية للعبة البريدج.

وأعرب الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس الاتحاد عن سعادته بما حققته البطولة من أهداف في مقدمتها تدوير تنظيم البطولات بين الأندية ونشر اللعبة، كما أنها اختلفت هذه المرة من خلال مشاركة لاعب من لاعبي أكاديمية الإمارات التابعة للاتحاد، وأيضا مشاركة لاعبة من ذوي الإعاقة البصرية، ليبدأ أصحاب الهمم في المشاركة في البطولة الرسمية، وهذه مكاسب كنا نسعى إليها.

ووجه المعيني الشكر إلى نادي الثقة على استضافة البطولة وقال: «شهر رمضان المبارك كالعادة شهد عددا كبيرا من البطولات الرسمية، في مختلف أندية الدولة الشطرنجية، منها بطولات دبي والشارقة وبطولة الشطرنج ضمن منافسات بطولة زايد الرياضية في أبوظبي، بخلاف بطولات في أندية أخرى، فهناك بطولات في أندية العين والفجيرة ورأس الخيمة بالإضافة إلى أندية الذيد ومليحة والمدام ووصلنا إلى بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين في خطوة جديدة تهدف إلى نشر اللعبة واستمرار النشاط».

وأضاف: الاتحاد سعيد بتعاون الأندية من خلال تنسيق مواعيد البطولات بالشكل الذي يسمح بمشاركة جميع اللاعبين والمردود الفني والإداري والتنظيمي كبير خاصة أن الفائدة لا تعود على اللاعب فقط بقدر ما تعود أيضا إلى الكوادر الإدارية والحكام.