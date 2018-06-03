«حماية المنشآت» يتوج بلقب «خماسيات» المـؤسسات الحكومية

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

توج فريق جهاز حماية المنشآت بلقب بطولة خماسيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية، ضمن بطولة زايد الرياضية في نسختها الثانية والعشرين، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي شهدت مشاركة 8 فرق ممثلة للمؤسسات الحكومية.

وجاء تتويج جهاز حماية المنشآت باللقب، بعد فوزه على فريق شرطة أبوظبي 2 - 1 في المباراة النهائية التي جرت أمس الأول في ملعب الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة، وسط حضور جماهيري كبير ظل يشجع بحرارة طوال زمن المباراة التي شهدت إثارة وندية وحماسةً من جانب لاعبي الفريقين.

وسلم مبارك العامري، مستشار الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الفريق الفائز بالمركز الأول الميداليات الذهبية، وسط فرحة لاعبي جهاز حماية المنشآت الذين احتفلوا باللقب عقب صافرة نهاية المباراة مباشرة، وتواصلت احتفالاتهم بمشاركة أصدقائهم والتقاط الصور التذكارية، كما تسلم فريق شرطة أبوظبي الميداليات الفضية بعد حلوله ثانياً، فيما تسلم فريق أدنوك الميداليات البرونزية بعد أن حل ثالثاً في البطولة.

وسبقت المباراة النهائية، مباراة تحديد المركز الثالث والتي جمعت فريقي أدنوك والظفرة، والتي انتهت لصالح أدنوك 4 -1، ونجح فريق أدنوك صاحب الأداء القوي في البطولة في تحويل تأخره بهدف إلى فوز برباعية منحته المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما أنهى فريق الظفرة مشواره في البطولة بالمركز الرابع.