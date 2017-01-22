بني ياس يعمق جراح «الفرسان» والنصر يعبر الجزيرة

أسامة أحمد (دبي)

حافظ الشباب على «وصافة» دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه بصالته مساء أمس الأول على عجمان 1/3 ضمن مباريات الجولة السابعة بعد مباراة لم يكن فيها «البرتقالي» صيدا سهلا مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام، خصوصا في الشوط الثاني والذي كان عنوانه البارز التكافؤ .

تقدم «الجوارح» في الشوط الأول ليبتسم «الثاني» لعجمان والذي كان أكبر مؤشر للشوط الثالث والذي امتاز بالتكافؤ أيضا لتقول الخبرة الشبابية كلمتها فيه لينتهي لصالح «الجوارح» بنتيجة 25/27 لينجح «الأخضر» في كسب محصلة الشوط الرابع والمباراة بنتيجة1/3، وبهذه النتيجة رفعت رصيد «الجوارح» إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد «البرتقالي» عند 7 نقاط. وبصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بالنادي الأهلي فاز بني ياس على الأهلي 3/صفر بعد مباراة متوسطة لينجح «الضيوف» في صيد عصافير المباراة بحجر واحد العودة من «ديرة» بنقاط المباراة كاملة وتحقيق آهن مدرب «السماوي» الكوري الجنوبي فوزه الثاني على التوالي خلال أشرافه على الفريق معززا فوزه في الجولة الماضية على النصر ومعمقا جراح الأحمر الأهلاوي ليخطف الفريق فوزين متتاليين على حساب «العميد» و«الفرسان» بعد الهبوط الإضراري للطائرة السماوية في الجولات الماضية.

وفي المقابل واصل «الفرسان» مسلسل الهزائم «بعد خسارته لمبارياته الست التي لعبها في المسابقة بعد أن ظل الفريق يلعب من دون أجنبي مما كان له المرود على النتائج خلال المباريات الست السابقة.

وظل بني ياس محافظا على تقدمه منذ صافرة البداية ليعود «الفرسان » ويتعادلا 8/8 ليتقدم «السماوي» مرة ثانية ويكرر الأحمر مشهد التعادل 15/15 ليستمر الأداء على النهج نفسه تقدم للسماوي وعودة للأحمر ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 25/26 للمرة الأولى ليعود السماوي بخبرة لاعبيه منهيا الشوط الأول لصالحه 26/28.

وجاء الشوط الثاني شكلا ومضمونا لصالح السماوي الذي أرهق المنافس بضرباته الساحقة بنتيجة 20/25 ليواصل الفريق تقدمه في الشوط الثالث الذي انتهى أيضا لصالح بني ياس بنفس نتيجة الشوط الثاني.

النتيجة رفعت رصيد بني ياس إلى 8 نقاط فيما تجمد الرصيد الأهلاوي عند نقطته اليتيمة، أدار مباراة الأهلي وبني ياس طاقم تحكيم مكون من محمد صالح الدولة وعبدالله مسعود ومحمد سلطان البدواوي مسجلا.

وبصالته حول النصر تأخره في الشوط الأول أمام الجزيرة إلى فوز بنتيجة 1/3 ليخطف» العميد «فوزا مهما في الظهور الأول للتونسي زياد لقرش مدرب الشباب الذي تم تكليفه بمهمة تدريب الفريق الأول حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد. نتيجة المباراة رفعت رصيد«الأزرق » إلى 9 فيما تجمد رصيد«فخر أبوظبي» عند نقاطه التسع.