العين يتوج بلقب ملاكمة «القائد العام لشرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق نادي العين بالمركز الأول في بطولة القائد العام لشرطة أبوظبي للملاكمة التي أقيمت في نادي الجزيرة بدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني، وجاء ثالثا مركز أبوظبي.

جرت مراسم التتويج بحضور أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي، وعمر شامس عضو مجلس الإدارة، وسلطان الحرمي نائب رئيس اللجنة الفنية ومدير البطولة، وعمر الجابري رئيس لجنة الحكام المشرف على البطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة.

حلق عبد الله الملا من نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبية وزن 49 كجم، ونال الفضية شهاب الدين من مركز المحارب برأس الخيمة، وفي وزن 52 كجم فاز بالذهبية خالد فيصل من مركز أبوظبي ونال الفضية سلطان النعيمي من راون تين دبي، وفي وزن 56 كلج فاز سعيد جمعة من العين بالذهبية وحصد الفضية عبد الله بلال من أبوظبي.

وفي وزن 60 كلج فاز فهد البلوشي من مركز راون تين دبي بالذهبية ونال محمد أحمد من الفجيرة الفضية، وفي وزن 64 كلج فاز ماجد النقبي من راون تين دبي بالذهبية، ونال عامر الصويدر من العين الفضية، وفي وزن 75 كلج حصل عديل خان جمعة من مركز المحارب برأس الخيمة على الذهبية، ونال عبد الغني صابر الفضية.