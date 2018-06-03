شرطة دبي والبحري إلى نصف نهائي القدم

دبي (الاتحاد)

تأهل فريقا شرطة دبي والبحري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كرة القدم للصالات ضمن الدورة، وجاء تأهلهما بعد فوز فريق شرطة دبي على فريق ام كي اس 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، بصالة ند الشبا، كما نجح البحري في التأهل بعد فوزه على فريق سبورت فور أوول 7-2، في ثاني مباريات دور الثمانية.

ويلتقي الفريقان معا في نصف النهائي في العاشرة مساء اليوم، والفائز منهما يصعد لنهائي البطولة بعد غد.

من جانبه، قال أحمد بن حماد كابتن فريق شرطة دبي إن الفوز والتأهل للمربع يمثل دافعاً كبيراً للفريق من أجل مواصلة المشوار نحو الأهم في دورة ند الشبا والسعي للحصول على لقب الدورة هذا الموسم، على الرغم من قوة المنافسات مع بقية الفرق في نصف نهائي البطولة خاصة بعد تأهل فريق البحري وهو من أبرز الفرق.

وأشار إلى أن طرد أحد لاعبي فريق ام كي أس ما أثر على مستواهم الفني في المباراة وهو ما جعلنا نتحكم في مجريات اللقاء ونسجل الخماسية مؤكداً قوة منافسات دورة ند الشبا التي تتطور من نسخة لأخرى.