شرطة دبي والبحري إلى نصف نهائي القدم

دبي (الاتحاد)
تأهل فريقا شرطة دبي والبحري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كرة القدم للصالات ضمن الدورة، وجاء تأهلهما بعد فوز فريق شرطة دبي على فريق ام كي اس 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، بصالة ند الشبا، كما نجح البحري في التأهل بعد فوزه على فريق سبورت فور أوول 7-2، في ثاني مباريات دور الثمانية.
ويلتقي الفريقان معا في نصف النهائي في العاشرة مساء اليوم، والفائز منهما يصعد لنهائي البطولة بعد غد.
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وأشار إلى أن طرد أحد لاعبي فريق ام كي أس ما أثر على مستواهم الفني في المباراة وهو ما جعلنا نتحكم في مجريات اللقاء ونسجل الخماسية مؤكداً قوة منافسات دورة ند الشبا التي تتطور من نسخة لأخرى.