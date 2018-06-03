ند الشبا تطلق جائزة البصمة الرياضية «قدرات لا حدود لها»

رضا سليم (دبي)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتزامناً مع الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، أطلقت دورة ند الشبا الرياضية، وبالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات»، جائزة سنوية تحمل اسم البصمة الرياضية «قدرات لا حدود لها»، وذلك سيراً على النهج الرياضي والمجتمعي للدورة الرائدة.

ويأتي إطلاق الجائزة تعزيزاً لجهود الأفراد والمؤسسات وتقديراً لإسهاماتهم تجاه الوطن والمجتمع من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي، حيث تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية لتكون نموذجاً يُحتذى به في مجال العطاء، وكذلك دعم استراتيجية ورؤية «الإمارات 2071» ضمن محور ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام في المجتمع.

وسيتم تكريم أفضل الممارسات الإنسانية المُطبقة في القطاع الرياضي خلال فعاليات الدورة، في إطار جوائز «وطني الإمارات» للعمل الإنساني، والتي يتم عقدها سنوياً في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتقام هذا العام تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وسيكون محور التنافس في الجائزة المخصصة للأفراد والمؤسسات «مسئولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي» وتشمل مختلف الأنشطة التطوعية لتحقيق أهداف إنسانية أو اقتصادية أو اجتماعية، بحيث يكون لتلك الأنشطة أثر إيجابي على القطاع الرياضي.