«الإمارات» يتوِّج بكأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق الإمارات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 17 بعد فوزه على فريق ديزرت بالم 9-4 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، باستاد زايد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الذي ينظم البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وراعي لعبة الملوك بالدولة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الشركات المساهمة.

وحصل فريق ديزرت على الوصافة، فيما نال فريق أبوظبي المركز الثالث بعد فوزه على فريق غنتوت ياس بنتيجة 8-7 في المباراة التي سبقت النهائي. شهد المهرجان الختامي والمباراة النهائية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائد فريق الإمارات، والتي لم تشارك في النهائي بسبب الإصابة، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم، والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ سعيد بن محمد بن سالم بن حم العامري، وسعيد بن حوفان نائب رئيس نادي غنتوت، وأحمد النعيمي مدير النادي، وعدد كبير من الشخصيات. وهنأ سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، فريق الإمارات البطل والحاصل على أغلى الكؤوس، وفريق ديزرت بالم الوصيف الذي قدم مباراة كبيرة، وإلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة، كما وجّه سموه الشكر إلى جميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح أغلى الكؤوس. وأعرب سموه عن سعادته وارتياحه بالمشاركة الكبيرة والمميزة في أغلى الكؤوس التي احتضنها النادي على مدار أسبوعين، وشهدت منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة، وظهرت مستويات جيدة للاعبين المواطنين والأشقاء من السعودية، بجانب اللاعبين المحترفين، وهو ما رفع المستوى الفني للبطولة. وقال سموه «البطولة ناجحة بكل المقاييس، ومشاركة هذا العدد من الفرق، ومستوى اللاعبين، كان لهما مردود جيد في إخراج البطولة بشكل عام بالصورة المشرفة». جاءت المباراة النهائية مثيرة وخطفت الآهات في المدرجات وسط حضور جماهيري كبير، سيطر فريق الإمارات على مجريات الملعب، ونجح في التقدم بهدفين عن طريق ماتياس ولوكاس، ويرد سنتياجو بهدف فريق ديزرت بالم، لينتهي الشوط الأول 2-1، وتغيرت النتيجة إلى 3-2 في الشوط الثاني بعدما سجل كل فريق هدفاً، أحرز للإمارات لوكاس، فيما أحرز لفريق ديزرت بالم تارانكو، وتفوق الإمارات من جديد في الشوط الثالث، وسجل هدفين عن طريق جاك ولوكاس، ويرد ديزرت بالم بهدف واحد عن طريق تارانكو، وتصل النتيجة إلى 5-3. واقترب الإمارات من اللقب في الشوط الرابع بعدما سجل هدفين عن طريق جاك ولوكاس، وكالعادة جاء رد ديزرت بالم ضعيفاً بعدما سجل هدفاً واحداً، ووصلت النتيجة إلى 7-4، واستمر تألق الإمارات في الشوط الخامس والأخير وسجل هدفين عن طريق حبتور الحبتور الذي شارك في المباراة بدلاً من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وجاك ليرفع النتيجة إلى 9-4، لتنتهي المواجهة بالنتيجة نفسها ويفوز الإمارات بالمباراة وكأس البطولة الغالية. أما عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي أقيمت بين أبوظبي وغنتوت ياس، فقد جاءت قوية وشهدت 15 هدفاً، وتقدم أبوظبي في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق بيتالوجا الذي أحرز هدفين وألفريدو، وجاءت عودة فريق غنتوت ياس في الشوط الثاني بعدما سجل هدفين، ونيكولاس، إلا أن أبوظبي كرر السيناريو وصعّب المهمة على أصحاب الأرض، وسجل 3 أهداف، ورفع النتيجة إلى 6-2، بعدما سجل بيتالوجا هدفين وألفريدو هدف. حاول فريق غنتوت ياس العودة وسجل هدفاً عن طريق نيكولاس الذي سجل معظم أهداف فريقه في المباراة، ومن بعده يسجل علي المري قائد الفريق، ورغم أن أبوظبي لم يسجل في الشوط الثالث إلا أنه ظل في الصدارة مع نهاية الشوط 6-3، ويعود نيكولاس لتقليص النتيجة إلى هدف 6-5، إلا أن ألفريدو رد بهدف مماثل في الشوط الرابع، ويعيد الفارق إلى هدفين 7-5. وفي الشوط الخامس والأخير، أحرز غنتوت هدفين عن طريق نيكولاس ورفع رصيده إلى 6 أهداف، إلا أن هدف ألفريدو منح فريق أبوظبي الفوز 8-7، ليحصل أبوظبي على الميداليات البرونزية،

فيما حصل غنتوت على المركز الرابع.