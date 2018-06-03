«عيون المسرح» تستعيد «الخوف» من العام 1982

الشارقة (الاتحاد)
ضمن مبادرتها الرمضانية التي حملت عنوان «عيون المسرح المحلي»، استضافت جمعية المسرحيين في الإمارات الفنان المسرحي البحريني خليفة العريفي، والذي شاهد مع كوكبة من المسرحيين العرض التسجيلي لمسرحية «الخوف» من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني في العام 1982، وتمثيل كل من الفنانين المخضرمين: عبيد الجرمن، جابر نغموش وسعيد سالم ومريم سلطان ود. حبيب غلوم وآخرون، وتأليف عبيد الجرمن وإخراج خليفة العريفي، في قاعة جمعية المسرحيين بمنطقة التراث بالشارقة، أمس الأول.
وعقب انتهاء العرض الذي حضره ممثلو العرض أنفسهم: مبارك الجرمن، والدكتور حبيب غلوم، ومخرج العرض الفنان خليفة العريفي، بالإضافة إلى مصمم ومهندس ديكور العرض الفنان عبدالكريم عوض، انطلقت الندوة النقاشية حول العرض والتي أدارها رئيس اللجنة الثقافية بجمعية المسرحيين الفنان مرعي الحليان.
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وتبادل الحضور الكلمات مؤكدين على دور العريفي الرائد وتأثيره الأصيل في مسيرتهم الفنية.
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