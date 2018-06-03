«ثقافية الشارقة» تقر برامجها لموسم 2018 - 2019

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة الثقافة بالشارقة اجتماعاً أقرت فيه برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، حيث يبدأ الموسم من شهر سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019.

وبحسب تصريح عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، يبدأ برنامج الموسم الجديد في سبتمبر 2018 بفعالية ملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من البحرين)، وملتقى الشارقة للسرد في الرباط، ومهرجان مراكش للشعر العربي، ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

ومن أبرز فعاليات شهر أكتوبر مهرجان المفرق للشعر العربي، وفي شهر نوفمبر مهرجان كلباء الثقافي، ومهرجان الأُقصر للشعر العربي، ثم مهرجان الخرطوم للشعر العربي، كما يشهد شهر ديسمبر 2018 مهرجان القيروان للشعر العربي، مهرجان الفنون الإسلامية، ملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من سلطنة عمان)، مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، جائزة الشارقة للنقد التشكيلي.

وفي شهر يناير يقام ملتقى مليحة الثقافي، ومهرجان الشارقة للشعر العربي، ومهرجان خورفكان المسرحي، أما أنشطة فبراير فتبدأ بمهرجان الشارقة للشعر الشعبي، ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، ومهرجان نواكشوط للشعر العربي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي وملتقى الشارقة الـ«16» للمسرح العربي.

وفي مارس مهرجان خورفكان الثقافي، وورشة «فن الشعر والعروض»، وملتقى الشارقة للشعر العربي (شعراء من الكويت)، وأيام الشارقة المسرحية، وملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من لبنان). فيما يبدأ شهر أبريل بملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من اليمن)، وملتقى الشارقة للشعر العربي (شعراء من البحرين) وفعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي.

ويشهد شهر مايو انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وشهر يونيو يشهد فعاليات مهرجان تطوان للشعر العربي.