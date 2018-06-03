«ثقافية الشارقة» تقر برامجها لموسم 2018 - 2019

الشارقة (الاتحاد)
عقدت دائرة الثقافة بالشارقة اجتماعاً أقرت فيه برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، حيث يبدأ الموسم من شهر سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019.
وبحسب تصريح عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، يبدأ برنامج الموسم الجديد في سبتمبر 2018 بفعالية ملتقى الشارقة للشعر الشعبي (شعراء من البحرين)، وملتقى الشارقة للسرد في الرباط، ومهرجان مراكش للشعر العربي، ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.
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وفي شهر يناير يقام ملتقى مليحة الثقافي، ومهرجان الشارقة للشعر العربي، ومهرجان خورفكان المسرحي، أما أنشطة فبراير فتبدأ بمهرجان الشارقة للشعر الشعبي، ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، ومهرجان نواكشوط للشعر العربي، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي وملتقى الشارقة الـ«16» للمسرح العربي.
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ويشهد شهر مايو انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وشهر يونيو يشهد فعاليات مهرجان تطوان للشعر العربي.