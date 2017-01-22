هولمبيرج بطلة افتتاح مونديال «أم الإمارات» للسيدات

عصام السيد (مسقط)

توجت الفارسة السويدية مالن هولمبيرج على صهوة الجواد «شدان» لادريس بن حمود البلوشي وبإشراف حمد بن حمود البلوشي بطلة للجولة الأولى من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (افهار) لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته المالية 30 ألف يورو.

ونال الفارس العماني سيف بن حمد البلوشي على صهوة الجواد «ار دبليو ستاري نايت» لمالكه ومدربه عبدالله بن سيف المالكي، لقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «ايفهرا» البالغة جائزته المالية 20 ألف يورو.

أقيم السباقان أمس الأول بمضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط، تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وشارك في السباقين على صهوات الخيول العربية الأصيلة، 22 من نخبة الفرسان والفارسات من عمان ومختلف دول العالم.

واجتمع لسباق السيدات البالغ طوله 1600 متر، 10 فارسات، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تخطف السويدية هولمبيرج اللقب من وصيفتها الفارسة البريطانية جودي هيوز على صهوة «بي اف السريعة» للمالك والمدرب حمود بن سيف الرقادي.