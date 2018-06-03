كيف تتلاعب الشركات بالأرقام لخداعك؟

قبل ستة وثمانين عاماً، شهد سوق الأسهم أسوأ مستوياته. واليوم، مع اقتراب الأسواق من أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن الأمور ليست مختلفة كما قد تظن.

في ذلك الوقت، وكما هو الحال الآن، يندلع صراع قوي بين الشركات والمستثمرين من أجل فرض السيطرة. ولكن كانت قوة الشركات أكبر بكثير مما كان يعتقده المستثمرون، حيث إنها على استعداد للقيام بأي عمل من أجل منع المستثمرين من الكشف عن القيمة الحقيقية المخفية لها.

في 1 يونيو 1932، نشر المحلل الاستثماري الكبير بنجامين جراهام مقالاً بعنوان «سندات الخزينة المتضخمة وحملة الأسهم المنكمشون: هل تمتص الشركات ملاكها؟».

في ذلك اليوم، بلغ مؤشر اس بي 500 أدنى مستوى له على الإطلاق عند 4.40، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 44.93 نقطة، وبلغ إجمالي حجم التداول 1.8 مليون سهم.

وسط غمرة هذا الهبوط، اكتشف جراهام شيئاً غريباً: كانت الشركات تخفي قيمتها الحقيقية عن المستثمرين.