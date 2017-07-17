مصر تدرس مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج الخبز المدعم

القاهرة (رويترز)

قالت مصادر حكومية لرويترز أمس، إن الحكومة المصرية تدرس مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف تشجيع المواطنين على الحد من استهلاك الخبز المدعم مقابل خفض حصة المواطن اليومية من أرغفة الخبز بواقع 20%.

وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم لكل مواطن بواقع خمسة أرغفة يومياً منذ بدء العمل بمنظومة لتوزيع الخبز بالبطاقات الذكية في أبريل 2014.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا إلى رويترز شرط عدم نشر اسميهما «الحكومة تدرس رفع دعم نقاط الخبز إلى 0.20 جنيه لكل رغيف بدلا من 0.10 جنيه لأن بعض أصحاب المخابز يقومون باستغلال المواطنين والحكومة حالياً.

«بعض أصحاب المخابز يبيعون سلعاً للمواطنين مقابل نقاط الخبز بسعر 0.20 جنيه للرغيف ثم يقومون بتحصيل المقابل من الحكومة على أساس أكثر من 0.50 جنيه لكل رغيف كما لو كان قد تم خبزه وبيعه للمواطن بالفعل». ويحصل المواطن حالياً على عشرة قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدام حصيلة ذلك في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته. ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة التموين للحصول على تعقيب.