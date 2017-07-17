الطلب الصيني يرفع سعر النفط

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين. وفي الساعة 0656 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً، بما يعادل 0.2% عن إغلاقها السابق لتصل إلى 49.02 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.64 دولار للبرميل مرتفعة بذلك عشرة سنتات أو 0.2%. وتأتي الزيادات الطفيفة عقب مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

وكانت بيكر هيوز قالت الجمعة إن الشركات الأميركية أضافت حفارتي نفط على مدى الأسبوع المنتهي في 14 يوليو ليصل الإجمالي إلى 765 حفارة. وذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2015 لكن وتيرة الزيادات تباطأت. وبلغ متوسط الحفارات الجديدة في الأسابيع الأربعة الأخيرة خمس حفارات، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016. وفي الصين تشير أنشطة المصافي إلى طلب قوي، حيث زاد استهلاك مجمعات التكرير من الخام في يونيو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا 46.08 مليون طن أو 11.21 مليون برميل يومياً بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي ومقارنة مع 10.98 مليون برميل يومياً في مايو.