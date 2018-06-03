بكين تحذر واشنطن من فرض عقوبات عليها

بكين (أ ف ب)
حذرت الصين الولايات المتحدة أمس، من أن نتائج المفاوضات الجارية لتخفيف التوتر التجاري بين القوتين العظميين ستلغى إذا فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية على بكين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في بيان أنه إذا تحركت واشنطن باتجاه فرض عقوبات «فإن كل المنجزات الاقتصادية والتجارية التي تفاوض عليها الطرفان ستكون بحكم اللاغية».
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وصرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن العمل جار على وضع الصيغة النهائية للعقوبات التجارية بحق الصين التي أُعلن عنها في مارس، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الشهر المقبل.
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