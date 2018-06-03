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في ختام جولة مفاوضات تجارية

بكين تحذر واشنطن من فرض عقوبات عليها
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تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018

بكين (أ ف ب)

حذرت الصين الولايات المتحدة أمس، من أن نتائج المفاوضات الجارية لتخفيف التوتر التجاري بين القوتين العظميين ستلغى إذا فرضت واشنطن عقوبات ورسوما جمركية على بكين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة في بيان أنه إذا تحركت واشنطن باتجاه فرض عقوبات «فإن كل المنجزات الاقتصادية والتجارية التي تفاوض عليها الطرفان ستكون بحكم اللاغية».

ونشرت الوكالة التحذير بعد جولة جديدة من المحادثات بحضور وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بكين. وقبيل بيان الوكالة، قال روس إن «اجتماعاتنا (مع الجانب الصيني) كانت ودية وصريحة وشملت قضايا مفيدة تتعلق بسلع محددة للتصدير».

وصرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن العمل جار على وضع الصيغة النهائية للعقوبات التجارية بحق الصين التي أُعلن عنها في مارس، على أن يتم الكشف عن التفاصيل الشهر المقبل.

ورغم الإعلان عن هدنة في الحرب التجارية بعد تصريح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بشأن «تجميد» الرسوم على البضائع الصينية، أشار البيت الأبيض إلى استعداده لإطلاق حزمة عريضة من العقوبات. ... المزيد
     
 

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