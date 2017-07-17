خروج بريطانيا يدخل مرحلة المفاوضات الحاسمة

بروكسل (د ب أ)

بدأ مسؤولون من المفوضية الأوروبية وبريطانيا جولة مباحثات رسمية ثانية في بروكسل تتعلق بشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. ويشار إلى أن بريطانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي العام 1973، هي أول عضو على الإطلاق يغادر التكتل، وذلك بناء على استفتاء أجرته العام الماضي.

ويسعى الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق حول حقوق المواطنين، والحدود مع أيرلندا الشمالية، والالتزامات المالية لبريطانيا المترتبة على عضويتها، قبل التطرق إلى التفاوض بشأن العلاقة التجارية في المستقبل. وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، قبيل الاجتماع:«نحتاج إلى بحث ومقارنة وضعنا من أجل تحقيق تقدم جيد». كما قال المفاوض البريطاني ديفيد ديفيس:«إننا في صدد الدخول إلى جوهر المسألة». ومن المقرر اختتام المحادثات الخميس المقبل.