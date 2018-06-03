شركات الطيران العالمية تصدر تحذيراً بشأن التوترات التجارية

سيدني (رويترز)
أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيرا أمس، من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.
وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.
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وارتفعت أسعار النفط نحو 50% مقارنة بمستوياتها قبل عام مما يضغط على أرباح شركات الطيران.
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كان إياتا، الذي يمثل نحو 280 شركة طيران تُسير 83% من حركة الطيران العالمية، أعلن أمس، إنه سيخفض توقعات ربحية الصناعة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط وتكلفة البنية التحتية والعمالة.
وحين سئل إذا كان يقبل باستثمارات من شركات طيران خليجية في المستقبل أجاب باركر أن أمريكان ايرلاينز لا تحتاج هذه الصفقات لكنه أضاف «نرحب بالاستثمارات من أي طرف».