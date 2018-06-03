«الإمارات دبي الوطني» يقدم خدمات التقاص لـ «بايونيرز»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توقيع اتفاقية مع شركة «بايونيرز للأوراق المالية»، تصبح بموجبها شريكاً تجارياً يستفيد من خدمات التقاص والتسوية التي يقدمها البنك.

وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الفعالية والكفاءة من حيث التكاليف لشركة ’بايونيرز للأوراق المالية‘، في الوقت الذي نواصل فيه توسيع محفظتنا من شركات الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبه، أشار الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «بايونيرز للأوراق المالية»: «يعدّ بنك الإمارات دبي الوطني اسماً موثوقاً، ومن شأن توقيعنا لاتفاقية خدمات التقاص والتسوية مع شريك مصرفي رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يساعدنا على تعزيز سمعتنا وغرس المزيد من الثقة بين المستثمرين.

ونتطلع قدماً إلى التعاون معهم عن كثب لمواصلة توفير المزيد من القيمة لعملائنا».