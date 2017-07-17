الذهب يرتفع مع توقع تباطؤ رفع الفائدة



تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017 لندن (رويترز) ارتفعت أسعار الذهب أمس، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر بعد تقلص فرص إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي. وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الجمعة استقرار أسعار المستهلكين في يونيو وتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي. وقال دانييل هاينس المحلل لدى ايه.ان.زد «معنويات المستثمرين (إزاء الذهب) تحسنت بقوة على مدى الأسبوع الأخير ولاسيما في ظل البيانات الضعيفة الصادرة من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الذهب الآن بصدد موجة صعود جديدة».