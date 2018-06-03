«أبوظبي الأول» يعيّن رئيساً تنفيذياً لعمليات البنك في المملكة المتحدة



تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) عين بنك أبوظبي الأول بول هارتويل ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لعمليات البنك في المملكة المتحدة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. ويتمتع بول هارتويل بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والعمليات التشغيلية وإدارة المخاطر. وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا أن نرحب بانضمام بول هارتويل إلى أسرة بنك أبوظبي الأول، وأن نستفيد من خبرته الواسعة في القطاع المصرفي، وخاصة في المجالات التي نركز عليها في المملكة المتحدة، وكلنا ثقة بأنه سيلعب دوراً محورياً في المضي قدماً بعملياتنا التشغيلية وتنمية أعمالنا».