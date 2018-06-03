اتحاد المصارف يُصدر دليلاً للشركات الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

يصدر اتحاد مصارف الإمارات دليلاً بعنوان «التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، ويسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول إلى خدمات التمويل والاقتراض.

ويهدف الدليل إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، والمحافظة على استمرار عمل الشركة وتحقيق النجاح والازدهار.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «يشهد قطاع التمويل مزيداً من التعقيد مع مرور الأيام، لذلك، فمن الضروري لأصحاب المشاريع، وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة، أن يكون لديهم أساس معرفي قوي حول مبادئ تمويل الأعمال والمشاريع للحفاظ على استمرارية أعمالهم.

شدد «تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في دفع عجلة بناء اقتصاد يتسم بالكفاءة والتنافسية، وتسهم الأعمال المزدهرة لهذه الشركات بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

وأضاف:«توفر التوعية المالية لرواد الأعمال فهماً أعمق لاستراتيجيات وأهداف الأعمال، بالإضافة إلى توافر خيارات التمويل وخدمات الدعم».

وتابع: تؤدي إلى التخطيط المالي المناسب، والذي يمكّن بدوره الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة فرص نجاحها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز حالات الانكماش التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الوعي المالي للشركات، أطلق اتحاد مصارف الإمارات دليل ’التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتطرّق إلى معالجة مختلف جوانب تمويل الأعمال لتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة المناسبة والمهارات الأساسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة وبالتالي إدارة شركاتهم بفعالية أكبر».

ويشدد الدليل على ضرورة أن يكتسب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة للتمييز بين التمويل الشخصي والتمويل التجاري، وأن يمتلكوا المعرفة الكافية بمعايير المحاسبة الرئيسة ومسك الدفاتر، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، وحقوقهم ومواردهم، لكي يصبحوا مثقّفين مالياً.ويؤكد الدليل أهمية معرفة الهيكل الصحيح للشركة، ويسلط الضوء على الأنواع المختلفة للشركات والخصائص الفعالة لأُطُر حوكمة الشركات، والذي يعد من الأسس الرئيسة لإنشاء شركة مستقرة.