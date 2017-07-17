1.3 % تضخماً في منطقة اليورو

بروكسل (أ ف ب)

تباطأت نسبة التضخم في منطقة اليورو في يونيو لتستقر على 1,3% كما أعلن المكتب الأوروبي للاحصاءات «يوروستات»، مؤكداً ما كان توقعه في 30 من الشهر نفسه.

في مايو ارتفعت أسعار الاستهلاك في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة بنسبة 1,4%. ويبتعد معدل التضخم بذلك عن الهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي الذي يعتبر أن ارتفاعاً للأسعار بشكل طفيف يقل عن 2,0% هو مؤشر على الوضع الجيد للاقتصاد. وسجل أضعف مستوى في منطقة اليورو في أيرلندا (-0,6%) فيما كان الأعلى في دول البلطيق الثلاث: 3,5% لليتوانيا و3,1% لاستونيا ولاتفيا.