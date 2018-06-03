حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، متأثرة بعمليات بيع استهدفت أسهم قطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما دعمت أسهم قطاعي العقار والبنوك مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع، بفعل عمليات شراء طالت الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 270.9 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 165.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2665 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفعت منها 28 سهماً، فيما تراجعت أسعار 21 سهماً، وظلت أسعار 16 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.85%، ليغلق عند مستوى 4566 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهم «أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 43 مليون سهم، بقيمة بلغت 75.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 619 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال وضاح الطه، المحلل المالي، إن الأسواق المالية ما زالت تتحرك في نطاق عرضي نتيجة هدوء التعاملات خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن هناك عوامل إيجابية ظهرت بوادرها على عدد من الأسهم القيادية نتيجة وصول أسعار تلك الأسهم لمستويات سعرية مغرية للشراء.