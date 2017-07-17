نسخة جديدة من تطبيق «أبوظبي الإسلامي» للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية

أبوظبي(الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي نسخة جديدة من تطبيقه المصرفي المخصص للهواتف الذكية.

وتوفر النسخة الجديدة للتطبيق مجموعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية إجراء السحوبات النقدية عبر أكثر من 700 جهاز صراف آلي تابع للمصرف دون استخدام بطاقة الخصم، إضافة إلى إرسال الأموال بشكل آمن وسريع وبنقرة زر واحدة إلى أي شخص بمن فيهم عملاء المصارف الأخرى من خلال أجهزة الصرّاف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.

كما بات بإمكان العملاء إرسال الأموال إلى الهواتف المتحركة بدولة الإمارات باستخدام طريقة «الدفع بين الهواتف المتحركة» المتاحة في التطبيق الجديد.

وقال فيليب كينغ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد- دولة الإمارات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشهد أنماط حياة العملاء وطريقة تنفيذهم لمعاملاتهم المصرفية تغيراً مستمراً، مما يستدعي منّا دائماً طرح حلول رقمية قائمة على أفضل التقنيات لتقديم تجربة مصرفية مبسّطة تلبي متطلبات عملائنا الكرام وتضمن لهم أعلى درجات الراحة والأمان.

كما ونحرص على التواصل المثمر مع عملائنا بهدف فهم احتياجاتهم، وكيفية إثراء تجربتهم المصرفية.

وبناءً على هذه الرؤية، قمنا بإضافة عدّة مزايا فريدة إلى النسخة المطوّرة لتطبيقنا المصرفي استناداً إلى المقترحات والآراء التي تلقيناها مباشرةً منهم».