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تقرير مكتب تنمية الصناعة للربع الأول 2018:

15 منشأة صناعية جديدة تبدأ الإنتاج في أبوظبي باستثمارات 492 مليون درهم
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تاريخ النشر: الإثنين 04 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 15 رخصة باستثمارات 492.78 مليون درهم، مقابل 4 رخص خلال الربع نفسه من 2017 بزيادة 275%.

جاء ذلك في تقرير الربع الأول لحركة النشاط الصناعي في أبوظبي للعام 2018 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وتوزعت الرخص الصناعية على 13 رخصة في منطقة أبوظبي ورخصة في كل من العين والظفرة، منها 4 رخص لصناعات الخشب والكرتون و3 رخص لصناعات الفايبر جلاس، و3 رخص للصناعات المعدنية، ورخصتان لصناعات مواد البناء، وعدد رخصة واحدة لكل من صناعات كيماوية وصناعات غذائية وصناعات تجميع الأجهزة.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد الإمارة، من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة، بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وبلغ عدد رخص «رواد الصناعة» التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري 42 رخصة، مقابل 13 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة 220%، ليصل معها إجمالي عدد رخص رواد الصناعة منذ إطلاقها إلى 90 رخصة، تم تحويل 17 رخصة إلى قيد الإنشاء، ومنها رخصتان إلى الحالة إنتاج. ... المزيد
     
 

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