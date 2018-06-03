مطارات أبوظبي تشارك بمؤتمر «أياتا» لجداول الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي امس عن مشاركتها المقبلة في الدورة 142 من «مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لجداول الطيران» في فانكوفر، كندا، بهدف فتح وتعزيز حلقات الوصل والتواصل مع المجتمع الدولي في مجال صناعة الطيران، وذلك جنباً إلى جنب مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ومن المقرر أن تنطلق أعمال «مؤتمر أياتا لجداول الطيران»، الذي يُقام مرتين في السنة، في الفترة ما بين 19 إلى 21 يونيو 2018، ويُتوقّع أن يستقطب أكثر من 1,200 مُشارك من 75 شركة يتوزعون ما بين العارضين والرعاة، يمثلون 230 شركة طيران، و75 مطاراً من المطارات التي تشغّل رحلات جوية منتظمة من مرافقها.

ويوفر المؤتمر منصة شاملة لتنسيق جهود الخطوط الجوية سواءً من أعضاء «أياتا» أو غير الشريكة، لبحث الجداول الزمنية الملائمة بين شركات الطيران والمطارات بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها، والتوصّل إلى اتفاق حول تعديلات الجدول الزمني استناداً إلى سعة كل مطار.

وقال سعود الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يُعدّ مؤتمر أياتا لجداول الطيران واحداً من أكبر فعاليات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويهدف إلى جمع كبرى الشركات الإقليمية والدولية في صناعة الطيران، لتشكيل شراكات استراتيجية واستكشاف فرص جديدة في السوق والتي ستُسهم بدورها في تعزيز صناعة السفر والسياحة في الدول على نطاق واسع.