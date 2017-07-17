موانئ دبي تقدم الاستشارة لتطوير ميناء «كوالا تانجونج»

دبي (الاتحاد)

تقدم موانئ دبي العالمية الاستشارة والمساعدة التقنية إلى الحكومة الأندونيسية حول تطوير مشروع ميناء «كوالا تانجونج» والمنطقة اللوجستية الخاصة به، وكذلك ميناء «بيلاوان» شمال «سومطرة»، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان في دبي أمس الأول. تم توقيع الاتفاقية في مقر «موانئ دبي العالمية» في إطار زيارة وفد حكومي أندونيسي، من قبل أنيل واتس، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «موانئ دبي العالمية»، وبامبانج إيكا كاهيانا، رئيس ومدير شركة «بيليندو 1» المملوكة من قبل الحكومة، وذلك بحضور ريني أم سويمارنو، وزير المؤسسات المملوكة للدولة وسعادة حسين باجيس السفير الأندونيسي لدى دولة الإمارات، وعدد من مسؤولي موانئ دبي العالمية.

وتهدف الاتفاقية التي ينتظر أن تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة - إلى تقديم المساعدة التقنية وتوظيف خبرات ومعرفة موانئ دبي العالمية في تعزيز العمليات التشغيلية وبناء قدرات الموارد البشرية لجميع المحطات والمناطق اللوجستية بمحطات مناولة الحاويات في «كوالا تانجونج» وميناء «بيلاوان». وستقوم موانئ دبي العالمية بتقييم العمليات التشغيلية في ميناء «بيلاوان» وتحديد مجالات تعزيز الكفاءة، بالإضافة إلى اقتراح خطط خفض تكلفة تطوير مشروع ميناء «كوالا تانجونج» والمنطقة اللوجستية، ما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع في السوق المحلي.