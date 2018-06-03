لا ترغم وريثك على إدارة أعمال العائلة واجعله يبدأ من منصب متوسط

حسام عبدالنبي (دبي)
«إذا كان ابنك أو الوريث الذي ترغب في أن يتولى إدارة شركتك العائلية من بعدك، لا يرغب في أن يتولى منصباً إدارياً ولا يريد إدارة أعمال العائلة فلا ترغمه على ذلك»...
نصيحة وجهها دانيال فيلمينغ، استشاري إدارة الثروات في بنك جي بي مورغان الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، لجيل المؤسسين في الشركات العائلية بدولة الإمارات، مؤكداً أنه في مقابل ذلك يجب على جيل الأبناء أن يكونوا على استعداد للبدء من منصب متوسط في العمل في الشركات التي سيتولون زمام الأمور فيها فيما بعد وحتى يكونوا مؤهلين للقيادة الناجحة.
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وحدد فيلمينغ، عدداً من المخاطر التي قد تهدد انتقال إدارة الشركات العائلية من الآباء إلى الأبناء، وأولها الوريث غير المؤهل والذي يشكل خطراً كبيراً.
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