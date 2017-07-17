«الإمارات للدراسات المصرفية» يخرج الدفعة الأولى من برنامج «التأمين المصرفي»

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في المنطقة في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي، عن تخريج 160 موظفاً من برنامج التأمين المصرفي وذلك بمشاركة 85 موظفاً من بنك الاتحاد الوطني و75 موظفاً من بنك رأس الخيمة الوطني، حسب بيان أمس. ويتماشى برنامج التأمين المصرفي مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين لرفع نسبة إنتاجية العمل في قطاع التأمين علما أنه في سبتمبر 2011 أصدرت هيئة التأمين مشروع قرار يحدد التعليمات المتعلقة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، والتي تنطبق على جميع شركات التأمين «التقليدية والتكافلية» والبنوك العاملة في دولة الإمارات.

ويغطي البرنامج العناصر الرئيسة لقطاع الخدمات المالية والتأمين فيما يتعلق بقطاع التأمين المصرفي، ونماذجه ومنتجاته، والادخار والمنتجات الاستثمارية ومنتجات التخطيط للتقاعد، وفهم العميل وكيفية تحديد احتياجاته، وما يشكل ممارسة جيدة للعميل، والاعتبارات الأخلاقية للمستشار المالي.

وبدوره، قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن استرشاداً برؤية القيادة الحكيمة التي تضع تنمية الموارد البشرية المواطنة في قمة أولوياتها وتوجه المؤسسات المعنية لبذل الجهد في صقل مهارات المهنيين من أبناء الدولة والعاملين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، يشهد المعهد عاماً بعد عام نمواً ملحوظاً يعكس مدى قابلية انجذاب واستقطاب أعداد أكثر من المشاركين، ويعزز ذلك تنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية وشراكتنا مع كبرى المعاهد التعليمية عالمياً لنجدد التزامنا في بناء كادر مؤهل من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين في الإمارات. من جانبه، قال ديباك أهوجا، مدير إدارة الثروات والعقارات والتأمين المصرفي في بنك رأس الخيمة الوطني: «يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني توفير نمو وظيفي مستمر وتطوير كل الموظفين في جميع قطاعات أعماله. ويسّرنا التعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية من خلال دورات تدريبية مصممة خصيصاً لتعزيز مهارات وقدرات فريق المبيعات لدينا في قسم التأمين المصرفي».

وبدوره، قال علي خالد الهاشمي «رئيس قسم الموارد البشرية وتطوير المؤسسات من بنك الاتحاد الوطني» نعتبر البنك الأول الذي قام بتدريب 85 موظفاً من فريق التأمين المصرفي في جميع أنحاء الدولة، حيث استكمل هذا البرنامج بنجاح المتدربين وتخرجهم.