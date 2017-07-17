برنامج ‬لتوسيع الأعمال «الصغيرة ‬والمتوسطة» إلى الأسواق العالمية

دبي (الاتحاد)
وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة «دي أتش أل» المتخصصة في خدمات الشحن والنقل السريع على مستوى العالم، اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج «التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، حسب بيان أمس. ويضم البرنامج مجموعة من ورش العمل لأعضاء المؤسسة لتمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية، وتقديم رسوم تفضيلية لهم. وتستهدف الاتفاقية أعضاء المؤسسة المشاركين ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي الشراكة مع شركة «دي أتش أل» تجسيداً لجهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في تقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية،إضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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وتشير التقديرات إلى خلق نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي لهذه الشركات ما يزيد على 65 مليار درهم في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول العام 2021.
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وأشار الجناحي إلى أهمية قطاع التصدير ودوره الفعال في رفع مستوى الإنتاجية والابتكار لدى أعضاء المؤسسة من أصحاب الشركات المحلية، حيث تعمل الشراكة مع «دي أتش أل» على تسهيل الخدمات اللوجستية وتذليل العقبات أمامهم نحو تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية مما يعزز من أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال جيف والش، المدير العام لشركة «دي أتش أل» في دولة الإمارات: «نتطلّع لهذه الشراكة الجديدة والمساعدة على تطوير الشركات والأعمال في الإمارات لتنمو إقليمياً ودولياً. ونحن في دي إتش أل إكسبرس، نسعى دائماً لتحسين جودة خدماتنا لدعم عملائنا في تنمية أعمالهم الناجحة في الدولة».