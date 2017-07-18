«التأمين» تحظر تجاوز الحدود القصوى «للتحمل» في وثائق السيارات

يوسف العربي (دبي)

أكدت هيئة التأمين حظر أي شركة تأمين عاملة في الدولة من فرض مبالغ أو نسب تحمل تتجاوز الحدود القصوى الواردة بالوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية، والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل» و«ضد الغير». وقالت الهيئة في ردها على سؤال «الاتحاد» إن الحدود القصوى لمبالغ التحمل الواردة في الوثيقتين ملزمة، وتعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق التأمين على السيارات بنوعيها، ومن ثم فإن إضافة نسب تحمل مخالفة لن يعتد به على الإطلاق في حال نشوب نزاع أو تقدم حامل الوثيقة بشكوى تتعلق بهذا الأمر. ودعت الهيئة حملة الوثائق والمستفيدين إلى قراءة وثيقة التأمين والاطلاع على شروط التغطية التأمينية والتأكد من أن مبالغ ونسب التحمل مطابقة للبنود القانونية الواردة فيها وعدم القبول بأي تجاوز للنسب المذكورة.

حدود قصوى

ووضعت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل حداً أقصى لقيمة التحمل على المركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن 9 ركاب ولا تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، مبلغ 350 درهماً لكل حادث.

وبالنسبة للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، لا يتجاوز مبلغ التحمل 700 درهم لكل حادث، وفيما يتعلق بالمركبات التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم، لا يتجاوز المبلغ ألف درهم لكل حادث.