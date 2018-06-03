«ماج للتطوير» تطلق مشروعين جديدين بقيمة 300 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

تطلق ‬ماج ‬للتطوير، ‬‬مشروعين ‬جديدين ‬في «‬جميرا ‬فيليج ‬سيركل»‬، بقيمة 300 مليون درهم، ‬وهما «‬ماج ‬612» ‬و«‬ماج ‬614»‬. ‬

يتكون «ماج 614» من ‬20 ‬طابقاً، ‬ويوفر ‬223 ‬وحدة سكنية، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬80 ‬استديو، ‬و‬101 ‬شقة ‬من ‬غرفة ‬واحدة، ‬و ‬42 ‬شقة ‬من ‬غرفتين.

ويوفر «ماج 612» ‬144 ‬وحدة سكنية، ‬تضم ‬100 ‬شقة ‬من ‬غرفة ‬واحدة، ‬و ‬44 ‬شقة ‬من ‬غرفتين.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «نحرص على تعزيز المواقع الاستراتيجية في دبي بما يعود بالنفع على عملائنا، حيث نقدم لهم عوائد أعلى على استثماراتهم، وخيارات ربط ممتازة مع مختلف أرجاء المدينة، ونمط حياة مريحًا في بيئة توفر لهم مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم».