إطلاق المرحلة الأولى من منصة «جايزر» للتواصل الاجتماعي العقاري

يوسف العربي (دبي)
أطلقت شركة جيه جروب، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها المرحلة الأولى من شبكة “جايزر» «Jaizer للتواصل الاجتماعي والإعلان العقاري تمهيداً لتدشينها رسمياً في جميع الأسواق العقارية الرئيسة في العالم مطلع العام المقبل.
وقال الدكتور حبيب حمود، مدير المجموعة، خلال المؤتمر الصحفي في دبي أمس الأول إن المنصة الجديدة تجمع بين جوانب القوى بشبكات التواصل الاجتماعي ومزايا مواقع التسوق العقاري التي تساعد المستثمرين والمطورين على الترويج لعقاراتهم عبر منصة إلكترونية مدمجة تتيح للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري عرض عقارتهم مجاناً وتبادل الآراء والأفكار والدراسات حول القطاع العقاري في كل دولة.
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وقال حمود، إن الشبكة العقارية الجديدة تمثل نقلة نوعية جديدة في مجال التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري لاسيما في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد حراكاً عقارياً كبيراً.
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