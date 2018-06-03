إطلاق المرحلة الأولى من منصة «جايزر» للتواصل الاجتماعي العقاري

يوسف العربي (دبي)

أطلقت شركة جيه جروب، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها المرحلة الأولى من شبكة “جايزر» «Jaizer للتواصل الاجتماعي والإعلان العقاري تمهيداً لتدشينها رسمياً في جميع الأسواق العقارية الرئيسة في العالم مطلع العام المقبل.

وقال الدكتور حبيب حمود، مدير المجموعة، خلال المؤتمر الصحفي في دبي أمس الأول إن المنصة الجديدة تجمع بين جوانب القوى بشبكات التواصل الاجتماعي ومزايا مواقع التسوق العقاري التي تساعد المستثمرين والمطورين على الترويج لعقاراتهم عبر منصة إلكترونية مدمجة تتيح للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري عرض عقارتهم مجاناً وتبادل الآراء والأفكار والدراسات حول القطاع العقاري في كل دولة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات القانونية للإعلان عن العقار لاسيما في دبي حيث تشترط دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة الحصول على التراخيص المسبقة قبل نشر الإعلان أوضح حمود، أن جميع الإعلانات التي سيتم نشرها على الشبكة في دبي ستكون عبر وسطاء مرخصين وفق اللوائح التنظيمية والقوانين المعمول بها في الإمارة.

وقال حمود، إن الشبكة العقارية الجديدة تمثل نقلة نوعية جديدة في مجال التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري لاسيما في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد حراكاً عقارياً كبيراً.

ولفت إلى أنه تم اختيار الإمارات لتدشين المرحلة الأولى من المنصة العقارية نظرا للمكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال حيث قدمت الإمارات تجربة تنموية عقارية هي الأسرع نمواً والأكثر إنجازاً.