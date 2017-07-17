السماح بالبيع مباشرة لزوار معرض «سيتي سكيب جلوبال»

دبي (الاتحاد)

‬يسهم ‬معرض ‬سيتي ‬سكيب ‬جلوبال ‬في ‬تمهيد ‬الطريق ‬أمام ‬شركات ‬التطوير ‬العقاري ‬التي ‬تنفذ ‬مشاريع ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة ‬للقيام ‬بعمليات ‬البيع ‬المباشر ‬مع ‬المستثمرين ‬والمشترين ‬المحليين ‬في ‬إجراء ‬هو ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬في ‬تاريخ ‬المعرض. ومن المقرر أن تنعقد فعاليات المعرض في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل في دبي. وللمرة الأولى، يتمكن زوار المعرض، المهتمين بالاستثمار في الإمارات، من إتمام عمليات الشراء داخل المعرض. وسيسمح لشركات التطوير العقاري بإتمام عمليات البيع مباشرة من على منصاتها في أرض المعرض، وفقًا للقواعد واللوائح التي تنظمها دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في الإمارة التي يقع فيها العقار.